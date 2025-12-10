EU setzt sich neues Ziel für den Klimaschutz

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EU setzt sich neues Ziel für den Klimaschutz

EU setzt sich neues Ziel für den Klimaschutz

vor 10 Minuten

UBA-Präsident für Bündnisse von Klimaschutz-Vorreitern
Umweltbundesamt

UBA-Präsident für Bündnisse von Klimaschutz-Vorreitern

Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz beschreibt der Präsident des Bundesumweltamts, Dirk Messner, als «alles andere als ideal». Wie es aus seiner Sicht nun weitergehen sollte beim Klimaschutz.

23.11.2025

Trotz Mega-Schulden: Brüssel billigt Berlins Haushaltspläne
EU-Schuldenvorgaben

Trotz Mega-Schulden: Brüssel billigt Berlins Haushaltspläne

Die EU-Staaten haben sich strenge Schuldenregeln auferlegt, die die Europäische Kommission überwacht. Die deutschen Haushaltspläne sind aus ihrer Sicht in Ordnung - trotz riesiger neuer Ausgaben.

16.09.2025

Nach Autogipfel in Brüssel: Industrie unzufrieden
Klimaschutz im Verkehr

Nach Autogipfel in Brüssel: Industrie unzufrieden

Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist seit Jahren beschlossen, doch die Debatte darum ist wieder aufgeflammt. Beim Spitzentreffen in Brüssel zeigt sich: Die Branche steht unter Druck.

12.09.2025

Weltklimarat

Klimaschutz: Was jetzt passieren muss

Klartext hat der Weltklimarat versprochen, falls es Regierungen noch immer nicht kapiert haben: Es muss sofort gehandelt werden, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Wie geht's weiter?

20.03.2023