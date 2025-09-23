Deutscher Rekord eingestellt

Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen nach Berlin
Glücksspiel

Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Und wieder einmal haben Lottospieler gespannt geschaut, ob sie die richtigen Zahlen getippt haben. Wer darf sich freuen? Ein Überblick, was bereits bekannt ist.

vor 5 Minuten

120 Millionen Euro bleiben weiter im Eurojackpot
Glücksspiel

120 Millionen Euro bleiben weiter im Eurojackpot

Und wieder nix: Auch nach zwölf Ziehungen bleibt der Eurojackpot jetzt ohne Hauptgewinn. Die nächste Chance auf den Rekordgewinn gibt es am Freitag.

06.05.2025

120 Millionen Euro bleiben weiter im Eurojackpot
Glücksspiel

120 Millionen Euro bleiben weiter im Eurojackpot

17 Ziehungen ohne Hauptgewinn: Wieder ist der Eurojackpot nicht geknackt worden. Die nächste Chance auf den Rekordgewinn gibt es am Freitag.

04.12.2024

120 Millionen Euro bleiben weiter im Eurojackpot
Glücksspiel

120 Millionen Euro bleiben weiter im Eurojackpot

16 Ziehungen ohne Hauptgewinn: Wieder ist der Eurojackpot nicht geknackt worden. Die nächste Chance auf den Rekordgewinn gibt es am Dienstag.

29.11.2024

Im Eurojackpot liegen 120 Millionen Euro
Lotto

Im Eurojackpot liegen 120 Millionen Euro

In der europäischen Lotterie Eurojackpot ist die Obergrenze erreicht. Sollte eine Deutsche oder ein Deutscher den Jackpot knacken, wäre der Gewinnrekord für die Bundesrepublik eingestellt.

03.06.2024