Ex-BND-Präsident Hanning wegen Spionageverdachts in U-Haft

Karlsruhe (dpa) - Unter anderem wegen Spionageverdachts und Landesverrats muss Ex-BND-Präsident August Hanning in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe habe den Haftbefehl gegen den 80-Jährigen in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Hannings früherer Büroleiter soll ihn mit Infos des BND versorgt haben, die der Ex-BND-Chef gewinnbringend für seine Beratertätigkeit genutzt haben soll. Auch prüfen die Ermittler, ob Hanning in einem Fall die Infos für eine Analyse für einen ausländischen Nachrichtendienst verwendet hat.

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Ex-BND-Präsident Hanning wegen Spionageverdachts in U-Haft
Bundesanwaltschaft

Ex-BND-Präsident Hanning wegen Spionageverdachts in U-Haft

Hanning soll geheime BND-Informationen laut Bundesanwaltschaft für eigene Beratungen genutzt haben. Die Ermittler prüfen, ob er sie auch ins Ausland weitergab - und an wen.

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