Filmlegende Brigitte Bardot ist tot

Filmlegende Bardot ist tot: Sexsymbol und Mythos
Todesfall

Filmlegende Bardot ist tot: Sexsymbol und Mythos

Brigitte Bardot wurde mit ihrem Sex-Appeal über Nacht zum Star. Doch auf der Höhe ihrer Karriere feierte sie ihren Abschied. Nun ist die Filmlegende gestorben.

vor 1 Stunde

