Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung
Konflikt in Venezuela

Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung

Es kommt selten vor, dass bei der Verleihung des Friedensnobelpreises die wichtigste Person im Raum fehlt. Die Venezolanerin María Corina Machado schafft es jedoch aus guten Gründen nicht nach Oslo.

vor 34 Minuten

Pressekonferenz mit Friedensnobelpreisträgerin verschoben
Konflikt in Venezuela

Pressekonferenz mit Friedensnobelpreisträgerin verschoben

Kommt sie zur Nobelpreisverleihung oder kommt sie nicht? Das ist angesichts der brenzligen Situation der venezolanischen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado in Oslo die große Frage.

09.12.2025

Venezuelas Eiserne Lady: Nobelpreis für María Corina Machado
Friedensnobelpreisträgerin

Venezuelas Eiserne Lady: Nobelpreis für María Corina Machado

Sie wird als Ikone der venezolanischen Opposition gefeiert. Nun hat die 58-Jährige für ihren Kampf den Friedensnobelpreis zugesprochen bekommen.

10.10.2025

Venezolanerin María Corina Machado erhält Friedensnobelpreis
Auszeichnung

Venezolanerin María Corina Machado erhält Friedensnobelpreis

Die feierliche Nobelpreisverleihung in Oslo wird in diesem Jahr ohne Donald Trump stattfinden. Der von ihm so sehr begehrte Friedensnobelpreis geht stattdessen an eine mutige Frau aus Venezuela.

10.10.2025

Friedensnobelpreis für Venezolanerin Maria Corina Machado

10.10.2025