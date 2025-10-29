Gewinn bei Mercedes bricht um knapp ein Drittel ein

Neuer Rückschlag für Mercedes: Gewinn bricht ein
Konjunkturflaute

Neuer Rückschlag für Mercedes: Gewinn bricht ein

Zölle, Absatzflaute, Stellenabbau: Warum Mercedes trotz Milliardenumsatz den Gürtel enger schnallen muss – und was hinter den Zahlen steckt.

vor 33 Minuten

