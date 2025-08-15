Globales Abkommen gegen Plastikmüll vorerst gescheitert

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Globales Abkommen gegen Plastikmüll vorerst gescheitert
Abfall und Umwelt

Globales Abkommen gegen Plastikmüll vorerst gescheitert

Über das Problem sind sich alle einig: Plastikabfall vermüllt die Welt und ist eine Gefahr für den Menschen. Bei den Lösungen scheiden sich die Geister.

vor 37 Minuten

Ende vertagt: Plastikmüll-Verhandlungen gehen weiter
Abfall und Umwelt

Ende vertagt: Plastikmüll-Verhandlungen gehen weiter

Über das Problem sind sich alle einig: Plastikabfall vermüllt die Welt und ist eine Gefahr für den Menschen. Aber eine Einigung auf einen globalen UN-Vertrag ist schwierig.

14.08.2025

Scheitern möglich: Ringen um globales Plastikmüll-Abkommen
Abfall und Umwelt

Scheitern möglich: Ringen um globales Plastikmüll-Abkommen

Das Problem ist klar: Plastikabfall vermüllt die Welt und ist eine Gefahr für den Menschen. Bei den Lösungen scheiden sich aber die Geister.

14.08.2025

Keine Einigung auf globales Pandemieabkommen
Gesundheit

Keine Einigung auf globales Pandemieabkommen

Zwei Jahre lang wurde verhandelt. Der Pakt sollte die Welt auf die nächste Pandemie vorbereiten und ein Chaos wie in den Corona-Jahren verhindern. Die Einigung scheiterte unter anderem am Geld.

24.05.2024

Plastikmüll-Eindämmung: Gespräche bringen kaum Fortschritt
Umwelt

Plastikmüll-Eindämmung: Gespräche bringen kaum Fortschritt

Ein globales Abkommen zum Umgang mit Plastik ist dringend nötig, um die Umwelt zu schützen. Doch die UN-Verhandlungen stecken in einer Sackgasse.

20.11.2023