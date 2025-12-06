Fernsehen

Gottschalk verlässt seine Abschiedsshow mittendrin

Thomas Gottschalk geht es «ausgezeichnet»
Fernsehen

Thomas Gottschalk geht es «ausgezeichnet»

Thomas Gottschalk spricht offen über seine Gesundheit und blickt trotz Krebs-Erkrankung optimistisch in die Zukunft. Er freue sich auf die Rente.

gerade eben

Thomas Gottschalk hat Krebs
Fernsehen

Thomas Gottschalk hat Krebs

Gottschalk sagt, es sei Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen: Nach Auftritten, die für Verwunderung sorgten, spricht die TV-Legende in einem Interview offen über die Diagnose.

30.11.2025

Thomas Gottschalk: «Bedauere Ohrfeige heute noch»
Lesung

Thomas Gottschalk: «Bedauere Ohrfeige heute noch»

In einem früheren Buch hatte Thomas Gottschalk von Ohrfeigen für seine beiden Söhne erzählt. Dafür erhielt der Entertainer einen Shitstorm. Bei einer Lesung am Abend äußerte er Bedauern.

16.10.2024

Fernsehen

Thomas Gottschalk solo beim letzten «Wetten, dass..?»

Die «Wetten, dass..?»-Liveshow am 25. November wird die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk sein. Wie es mit dem Format weitergeht, will der Sender laut früheren Angaben nach der Sendung entscheiden.

17.10.2023

Leute

Roman Gottschalk über Thomas: Wollte immer zugänglich sein

Thomas Gottschalk hatte sich wiederholt skeptisch über Influencer geäußert. Nun startet sein eigener Sohn Roman eine Youtube-Sendung - und verrät, wie er die Popularität seines Vaters erlebt hat.

02.09.2023