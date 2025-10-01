Feuer in München

Großeinsatz in München: Polizei findet Sprengfallen in Haus

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen
Großeinsatz in München

Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

vor 21 Minuten

Großeinsatz wegen Kellerbränden - acht Verletzte
Kreis Konstanz

Großeinsatz wegen Kellerbränden - acht Verletzte

In Singen brennen zwei Keller fast gleichzeitig. Acht Menschen werden verletzt. Ob die Brände zusammenhängen, wird geprüft.

02.05.2025

Feuer in Tiefgarage von Roncalli-Haus
Großeinsatz

Feuer in Tiefgarage von Roncalli-Haus

Ein brennendes Elektroauto hat fast 100 Feuerwehrkräfte gefordert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

23.11.2024

Ex-Soldat nach Großeinsatz der Polizei in U-Haft
Unterkirnach

Ex-Soldat nach Großeinsatz der Polizei in U-Haft

Eine Zwangsräumung läuft aus dem Ruder. Ein Ex-Soldat will sein Haus nicht verlassen und droht damit, Feuer zu legen. Der 62-Jährige ist nun in Untersuchungshaft.

24.01.2024

Kinderschutz

Königin Silvia eröffnet Childhood-Haus in München

Die World Childhood Foundation wurde 1999 von Königin Silvia ins Leben gerufen. Die Stiftung bietet mit sogenannten Childhood-Häusern Anlaufstellen für missbrauchte Kinder.

15.06.2023