Brüssel (dpa) - Der schwedische Konzern Northvolt darf in Schleswig-Holstein wie geplant eine große Batteriezellenfabrik für Elektroautos bauen. Die EU-Kommission genehmigte Fördermittel für das Milliardenvorhaben in Dithmarschen bei Heide, wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte.