Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu - will Verhandlungen

vor 11 Minuten

Trump: Letzte Warnung an Hamas zu Geiseln
Gaza-Krieg

Die jüngsten Verhandlungen um die Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen haben noch kein Ergebnis gebracht. Der US-Präsident erhöht jetzt den Druck - es gibt eine «letzte Warnung» an die Hamas.

07.09.2025

Trump: Israel stimmt Gaza-Deal zu - Warten auf Hamas
Die Lage im Überblick

Gibt es im Gaza-Krieg bald eine Waffenruhe? Laut US-Präsident Trump hat Israel Bedingungen für eine Feuerpause zugestimmt. Wird auch die Hamas sie akzeptieren? Trump macht Druck.

02.07.2025

Hamas stimmt einer Waffenruhe im Gazastreifen zu
Krieg in Nahost

Wenig bis gar keine Fortschritte - so lautete lange die Bilanz bei Gesprächen über eine Feuerpause in Gaza. Jetzt kommt darin Bewegung von Seiten der Hamas.

06.05.2024

Verhandlungen in Kairo: Hamas-Delegation kommt
Gaza-Krieg

Die USA wollen den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln zum Durchbruch verhelfen. Präsident Biden wendet sich laut Berichten nun persönlich an die Vermittler.

06.04.2024