Höchster Stand dieses Jahr: Inflation steigt auf 2,4 Prozent

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Inflation in Hessen stagniert bei 2,4 Prozent
Verbraucherpreise

Inflation in Hessen stagniert bei 2,4 Prozent

Kaffee, Tee und Kakao kosten im August deutlich mehr als vor einem Jahr. Handys und Flugtickets werden dagegen billiger. Und Energie?

29.08.2025

Niedrigster Stand seit Herbst: 2,0 Prozent Inflation im Juni
Verbraucherpreise

Niedrigster Stand seit Herbst: 2,0 Prozent Inflation im Juni

Gute Nachrichten für Deutschlands Verbraucher: Bei der Teuerungsrate geht es weiter nach unten. Entwarnung auf ganzer Linie wollen Volkswirte aber nicht geben.

10.07.2025

Inflation auf niedrigstem Stand seit Juni 2021
Statistisches Bundesamt

Inflation auf niedrigstem Stand seit Juni 2021

Die Inflation in Deutschland ist weiter auf dem Rückzug. Die Energiepreise sinken deutlich, Nahrungsmittel verteuern sich dagegen erneut überdurchschnittlich.

08.12.2023

Inflation auf niedrigstem Stand seit August 2021
Verbraucher

Inflation auf niedrigstem Stand seit August 2021

Die Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug. Vor allem gesunkene Energiepreise dämpfen. Doch für Lebensmittel müssen Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Oktober deutlich mehr zahlen als ein Jahr zuvor.

08.11.2023

Preise

Inflationsrate auf niedrigstem Stand seit Februar 2022

Hoffnungsschimmer für die Menschen in Deutschland: Der Anstieg der Verbraucherpreise verliert deutlich an Tempo. Erstmals seit 18 Monaten steht wieder eine Vier vor dem Komma.

28.09.2023