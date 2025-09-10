Anschlag auf Stadtfest

Höchststrafe für Terroranschlag von Solingen

Höchststrafe für Messeranschlag von Solingen
Beim islamistischen Terroranschlag von Solingen starben drei Menschen. Der Attentäter Issa al Hasan ist geständig. Nun ist das Urteil gefallen.

vor 49 Minuten

Urteil im Prozess um Solinger Terroranschlag erwartet
Im Prozess um den Terroranschlag von Solingen will das Oberlandesgericht in Düsseldorf sein Urteil verkünden. Dem geständigen Angeklagten droht die Höchststrafe.

10.09.2025

Höchststrafe für Solingen-Attentäter gefordert
Die Bundesanwaltschaft hat für den geständigen Attentäter vom Solinger Stadtfest die Höchststrafe beantragt. Er habe kurz vor Ende der Beweisaufnahme sein wahres Gesicht gezeigt, so die Anklage.

03.09.2025

Demonstrationen nach Anschlag in Solingen
Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen ist es in der Stadt erneut zu Demonstrationen gekommen. Die Polizei muss einschreiten.

26.08.2024

Ebling spricht von abscheulichem Anschlag in Solingen
Die Messerattacke in Solingen schockiert - auch den rheinland-pfälzischen Innenminister. Für ihn ist die Tat abscheulich und verunsichernd. Er blickt auch auf Veranstaltungen im eigenen Land.

24.08.2024