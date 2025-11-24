Hollywood-Star Udo Kier ist tot 24.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Deutscher Schauspieler Hollywood-Star Udo Kier ist tot Stechender Blick aus grünen Augen, das war in Hollywood sein Markenzeichen. Nun starb der gebürtige Kölner im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien. vor 43 Minuten Film-Star US-Medien: Hollywood-Star Diane Keaton gestorben Millionen auf der Welt haben ihre Filme gesehen. In Hollywood wurde sie zur Marke. Jetzt ist Diane Keaton tot. 11.10.2025 US-Medien: Hollywood-Star Diane Keaton gestorben 11.10.2025 Italienischer Star-Fotograf Oliviero Toscani ist tot 13.01.2025 Hollywood Comedy-Star mit langer Karriere: US-Komiker Newhart ist tot Grammy, Emmy, Golden Globe: Die Karriere von Bob Newhart war lang und preisgekrönt. Jetzt ist der US-Comedian im Alter von 94 Jahren gestorben. 19.07.2024