Hollywoodstar Robert Redford ist tot 16.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Todesfall Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt. vor 1 Stunde Nachruf Theaterregisseur Robert Wilson ist tot Der vielfach preisgekrönte Texaner wurde zu den bedeutendsten Regisseuren der Theaterwelt gezählt. Jetzt ist er mit 83 gestorben. 31.07.2025 Songschreiber Drei Oscars für Hit-Songs: Liedtexter Alan Bergman ist tot Mit ihren Liedtexten holten Alan und Marilyn Bergman in Hollywood drei Oscar-Trophäen. Mit 99 Jahren ist der Songschreiber gestorben, drei Jahre nach seiner Ehefrau. 18.07.2025 Film Oscar für «Chinatown» - Drehbuchautor Robert Towne ist tot Er schrieb die Drehbücher für Hollywood-Filme wie «Chinatown», «Shampoo», «Tequila Sunrise» oder «Mission: Impossible» - nun ist der Oscar-Preisträger Robert Towne mit 89 Jahren gestorben. 03.07.2024 Tod mit 53 Jahren Schauspieler Robert Gallinowski gestorben Er war in mehreren «Tatorten» auf den deutschen TV-Bildschirmen zu sehen und stand außerdem häufig auf der Theaterbühne. Nun ist Robert Gallinowski gestorben. 29.03.2023