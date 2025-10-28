Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen

Hurrikan «Melissa» hat Jamaika erreicht
Gefährlicher Wirbelsturm

Hurrikan «Melissa» hat Jamaika erreicht

Quälend langsam hatte sich Hurrikan «Melissa» dem Karibikstaat genähert. Nun ist er mit voller Wucht auf die Küste Jamaikas getroffen. Die Behörden rechnen mit schweren Schäden.

vor 1 Stunde

Meteorologe erwartet schlimme Bilder durch Hurrikan Melissa
Hurrikan vor Jamaika

Meteorologe erwartet schlimme Bilder durch Hurrikan Melissa

In wenigen Stunden soll Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land treffen. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes erwartet fatale Folgen. Was hat der Klimawandel damit zu tun?

28.10.2025

Hurrikan «Melissa» gewinnt vor Jamaika weiter an Stärke
Gefährlicher Wirbelsturm

Hurrikan «Melissa» gewinnt vor Jamaika weiter an Stärke

Der Wirbelsturm zieht mit Windgeschwindigkeiten von 290 Kilometern pro Stunde auf die Karibikinsel zu. Meteorologen beschreiben die Lage als extrem gefährlich und lebensbedrohlich.

28.10.2025

Hurrikan «Melissa» erreicht vor Jamaika stärkste Stufe
Gefährlicher Wirbelsturm

Hurrikan «Melissa» erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

Der Wirbelsturm könnte die Karibikinsel als stärkster je in Jamaika registrierter Hurrikan treffen. Die Regierung ordnet Evakuierungen an und richtet Notunterkünfte ein.

27.10.2025

Hurrikan «Melissa» zieht auf Jamaika zu
Unwetter

Hurrikan «Melissa» zieht auf Jamaika zu

In Haiti und der Dominikanischen Republik sind nach heftigem Regen bereits vier Menschen ums Leben gekommen, jetzt bedroht der Wirbelsturm Jamaika. Die Insel bereitet sich auf das Schlimmste vor.

25.10.2025