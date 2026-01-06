Bild
Verbraucherpreise

Inflation im Gesamtjahr 2025 bei 2,2 Prozent

Inflation 2025 bei 2,2 Prozent - Preisdruck lässt etwas nach
Inflation 2025 bei 2,2 Prozent - Preisdruck lässt etwas nach

Die Zeit rasant steigender Preise ist zwar vorbei. Doch das Leben in Deutschland hat sich für die Menschen spürbar verteuert. Das neue Jahr verheißt vorerst keine Entlastung.

vor 33 Minuten

Dienstleistungen treiben Inflation 2025 auf 2,4 Prozent
Dienstleistungen treiben Inflation 2025 auf 2,4 Prozent

Nicht alles verteuert sich deutlich. Was hat im vergangenen Jahr den Preisauftrieb in Hessen gedämpft?

06.01.2026

Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer
Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer

Lebensmittel sind teurer, Energie ist günstiger als ein Jahr zuvor. Doch warum spüren viele Menschen trotzdem wenig Entlastung? Was hinter der aktuellen Inflationsrate steckt.

29.08.2025

Inflation 2024 bei 2,2 Prozent - Anstieg im Dezember
Inflation 2024 bei 2,2 Prozent - Anstieg im Dezember

Die große Teuerungswelle ist gebrochen, doch zuletzt ging es bei der Inflationsrate wieder nach oben. Nun gibt es aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes - auch für das Gesamtjahr 2024.

06.01.2025

Inflation im Gesamtjahr 2024 bei 2,2 Prozent

06.01.2025