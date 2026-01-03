Bild
Unruhen

Irans Führer ruft zu Härte gegen «Unruhestifter» auf

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Irans Führer ruft zu Härte gegen «Unruhestifter» auf
Unruhen

Irans Führer ruft zu Härte gegen «Unruhestifter» auf

Erstmals reagiert Irans Führer auf die politischen Unruhen. Verständnis zeigt er für Kritik an der Wirtschaftslage, nicht aber für jene, die gezielt Unruhen schüren wollen.

vor 1 Stunde

Protest in Teheran: Präsident Peseschkian ruft zu Dialog auf
Demonstrationen

Protest in Teheran: Präsident Peseschkian ruft zu Dialog auf

Nach Protesten im Iran zeigt sich Präsident Peseschkian versöhnlich und ruft zum Dialog auf. Ob die Demonstranten zu Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen bereit sind, ist unklar.

30.12.2025

Irans Führer: Probleme mit USA unter Trump «unlösbar»
Diplomatie

Irans Führer: Probleme mit USA unter Trump «unlösbar»

Aus Sicht des iranischen Führers ist eine diplomatische Einigung mit den USA unter Präsident Trump nicht möglich. Dieser verlange eine politische Kapitulation, die der Iran niemals akzeptieren werde.

24.08.2025

Trump sieht Atom-Gespräche mit Teheran auf gutem Weg
International

Trump sieht Atom-Gespräche mit Teheran auf gutem Weg

Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über das iranische Atomprogramm laufen nach Einschätzung von Donald Trump nicht schlecht. Doch wie immer schiebt er eine vehemente Drohung nach.

15.05.2025

Hamas-Führer im Iran getötet - Drohungen gegen Israel
Nahost

Hamas-Führer im Iran getötet - Drohungen gegen Israel

Bei einem Besuch im Iran wird der Auslandschef der Hamas gezielt getötet. Teheran und die Hamas beschuldigen Israel. Viele Länder zeigen sich besorgt.

31.07.2024