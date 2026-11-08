Israel: Eisenkot offiziell mit Regierungsbildung beauftragt

Jerusalem (dpa) - Der israelische Präsident Izchak Herzog hat dem Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot offiziell den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilt. Eisenkots Mitte-Partei Jaschar lag bei der jüngsten Parlamentswahl zwar hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der Ex-Militärchef erhielt aber im Rahmen von Konsultationen mit allen Parteien zur Regierungsbildung die meisten Empfehlungen.

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Präsident Herzog hat Gadi Eisenkot den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt – obwohl dessen Partei bei der Wahl hinter Netanjahus Likud lag. Warum Eisenkots Mehrheit noch längst nicht sicher ist.

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