Krieg in Nahost

Israel rückt in Rafah ein und übernimmt Grenze zu Ägypten

Seit Monaten warnen Israels Verbündete vor einem Militäreinsatz in Rafah. Nun rollen israelische Panzer in Teilen der Stadt und auch an der Grenze zu Ägypten. Die News im Überblick.