«KI-Ära» ist «Wort des Jahres» 2025

Das «Wort des Jahres» 2025 ist «KI-Ära»
Welche Begriffe spiegeln die gesellschaftliche und politische Debatte 2025 wider? Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat nun ihre Rangliste gekürt. Diese «Wörter des Jahres» landeten ganz vorn.

vor 1 Stunde

Cambridge Dictionary kürt «parasozial» zum Wort des Jahres
Mehr als ein Fan-Gefühl: Millionen Menschen fühlen sich Promis oder sogar einer KI so nahe, als wären es Freunde. Die Umschreibung dafür ist jetzt das Wort des Jahres.

18.11.2025

Neuer Papst Leo – der Beginn einer Ära?
Der neue Papst Leo XIV. könnte die katholische Kirche viele Jahre prägen. Zu Beginn schauen jedoch alle darauf, wie er sich zu zwei Männern verhält: zu Vorgänger Franziskus und zu US-Präsident Trump.

09.05.2025

BVB setzt nach Watzke-Ära auf Ricken
Das Rätselraten um die Nachfolge von BVB-Vereinschefs Hans-Joachim Watzke ist beendet. Dem vermeintlichen Favoriten bleibt der Aufstieg verwehrt. Stattdessen übernimmt eine Vereinslegende die Regie.

22.04.2024

Rod Stewart feiert die Big-Band-Ära
Auf seinem neuen Album «Swing Fever» singt Rod Stewart große Klassiker vergangener Zeiten. Mit Bandleader Jools Holland zelebriert er die Big-Band-Ära. Dem Rock'n'Roll bleibt der 79-Jährige treu.

21.02.2024