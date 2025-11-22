Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas

vor 12 Minuten

Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle
Klimakonferenz

Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle

Wortgefechte, Brandbriefe und Proteste: Die Klimakonferenz in Belém steht auf der Kippe. Bringt die Verlängerung noch den Durchbruch?

22.11.2025

Klimakonferenz: EU erhöht Druck beim Ausstieg aus Öl und Gas
Weltklimakonferenz

Klimakonferenz: EU erhöht Druck beim Ausstieg aus Öl und Gas

Macht sich die Weltgemeinschaft – minus USA – auf den Weg, einen Plan zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu erarbeiten? Darum ringt derzeit die Klimakonferenz in Belém. Die EU erhöht nun den Druck.

20.11.2025

Klimagipfel in Brasilien: Tausende gehen auf die Straße
Erderwärmung

Klimagipfel in Brasilien: Tausende gehen auf die Straße

Aktivisten und Indigene machen Druck auf die UN-Klimakonferenz. Es geht ihnen um den Schutz der Indigenen, des Regenwalds und eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle.

15.11.2025

1.600 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel
Erderwärmung

1.600 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel

Weil die Menschen zu viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, heizt sich der Planet gefährlich auf. Doch die Industrie, die damit Geld verdient, will Einfluss behalten - auch auf der Klimakonferenz.

14.11.2025