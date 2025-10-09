Bürgergeld

Koalition einigt sich auf Bürgergeld-Reform

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Koalitionseinigung bei Streitthemen - Verbrenner-Aus vertagt
Koalition

Koalitionseinigung bei Streitthemen - Verbrenner-Aus vertagt

Nach Verhandlungen bis tief in die Nacht verkünden Union und SPD eine Einigung bei Streitthemen. Das Bürgergeld wird verschärft, die Aktivrente kommt. Beim Verbrenner-Aus sind weiter Fragen offen.

vor 22 Minuten

Kanzleramtschef: Bas legt demnächst Bürgergeld-Reform vor
Sozialreformen

Kanzleramtschef: Bas legt demnächst Bürgergeld-Reform vor

Das Bürgergeld muss reformiert werden, darin sind sich Union und SPD einig. Über die Details weniger. Vor allem die Union drängt - auch auf Tempo.

05.09.2025

Reform des Postgesetzes: Ampel einigt sich auf Kompromiss
Post

Reform des Postgesetzes: Ampel einigt sich auf Kompromiss

Mehr als ein Vierteljahrhundert ist es her, dass sich die Bundespolitik letztmals so richtig das Postgesetz vornahm - seither gelten Regeln, die im Digitalzeitalter ziemlich verstaubt wirken.

10.06.2024

Sozialreform

Ampel-Koalition einigt sich bei Kindergrundsicherung

Die Kindergrundsicherung kann kommen. Die Einigung der Ampel-Koalition erfolgte nach einer stundenlangen Nachtsitzung mit Kanzler Scholz. Doch es könnten noch Änderungen anstehen.

28.08.2023

Soziales

Bürgergeld-Reform: Boni und Prämien für Weiterbildung

Zum Jahresbeginn wurde «Hartz IV» offiziell durch das «Bürgergeld» ersetzt. Es geht aber um mehr als nur eine Umbenennung und mehr Geld. Mit Stufe zwei der Reform winken Weiterbildungsboni und -prämien.

01.07.2023