Koalition will Lockerungen vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035

vor 10 Minuten

Koalitionsausschuss beginnt Beratungen
Spitzentreffen im Kanzleramt

Renten-Rebellion, Verbrenner-Aus, Heizungsgesetz: Bei welchen dieser schwierigen Themen kommen die Spitzen von Union und SPD heute weiter?

27.11.2025

Kanzler Merz will wegen Verbrenner-Aus an EU schreiben
Autoindustrie

Wie positioniert sich die Bundesregierung in der Debatte um das Verbrenner-Aus? Darüber dürfte am Donnerstag auch im Koalitionsausschuss gesprochen werden. Der Kanzler will danach sofort tätig werden.

26.11.2025

Verbrenner-Aus: Klingbeil erwartet Zugeständnis der Konzerne
Vor Koalitionsausschuss

Dürfen ab 2035 noch neue Verbrenner in der EU zugelassen werden? Union und SPD sind sich nicht einig. Der Vizekanzler stellt Bedingungen.

11.11.2025

Umweltminister Schneider pocht auf Verbrenner-Aus ab 2035
Vor dem Autogipfel

Trotz Widerstand aus der Union und Bedenken in Teilen der SPD will der Umweltminister am Verbrenner-Aus ab 2035 festhalten. Beim Autogipfel im Kanzleramt dürfte das Thema wieder auf den Tisch kommen.

06.10.2025