Koalition will Ticketsteuer im Luftverkehr senken

Senkung der Ticketsteuer: Luftfahrt verspricht mehr Flüge
Luftverkehr

Senkung der Ticketsteuer: Luftfahrt verspricht mehr Flüge

Die Bundesregierung will mit einer Steuersenkung den Luftverkehr entlasten. Aber was kommt davon bei den Passagieren an?

14.11.2025

Zoff um Senkung der Ticketsteuer im Luftverkehr
Luftverkehr

Zoff um Senkung der Ticketsteuer im Luftverkehr

Eigentlich steht die Senkung der Luftverkehrsteuer im Koalitionsvertrag. Doch die Bundesregierung rudert zurück. Airlines und Verbände kritisieren das heftig.

30.07.2025

Unterhändler wollen Ticketsteuer im Luftverkehr senken
Luftverkehr

Unterhändler wollen Ticketsteuer im Luftverkehr senken

Fliegen von deutschen Flughäfen ist in den vergangenen Jahren teuer geworden. Die Branche beklagt hohe Kosten. Steuern Union und SPD um?

25.03.2025

Teurer fliegen: Wissing verteidigt höhere Ticketsteuer
Luftverkehr

Teurer fliegen: Wissing verteidigt höhere Ticketsteuer

Die geplante Anhebung der Luftverkehrsteuer sorgt für Unmut in der Reisebranche. Die Befürchtung: Veranstalter könnten auf Kosten in Millionenhöhe sitzenbleiben.

21.12.2023

Bundesregierung will Ticketsteuer auf Passagierflüge erhöhen
Haushalt

Bundesregierung will Ticketsteuer auf Passagierflüge erhöhen

Fliegen dürfte teuer werden. Die Bundesregierung hat sich im Zuge von Einsparungen im Haushalt nun auf einen Weg geeinigt.

19.12.2023