Deutsche Bahn Kreise: Regiochefin Palla soll neue Bahnchefin werden 20.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Deutsche Bahn Einer der schwierigsten Jobs: Neue Bahn-Spitze gesucht Die Suche nach einem neuen Bahnchef oder einer neuen Bahnchefin läuft. Der Verkehrsminister ist zuversichtlich, bald jemanden präsentieren zu können. Doch die Kritik an seinem Vorgehen bleibt. 21.08.2025 Deutsche Bahn Vor diesen Herausforderungen steht der künftige Bahn-Chef Richard Lutz muss seinen Posten als Bahnchef räumen - und übergibt dabei zahlreiche Probleme an seinen Nachfolger. Kann der erfolgreicher arbeiten? 15.08.2025 Aus für Bahnchef Neuaufstellung bei der Bahn hat begonnen Noch bevor der Verkehrsminister das Aus von Bahnchef Lutz offiziell verkündet, beginnen die Spekulationen um die Nachfolge. So geht es bei der Bahn nun weiter. 14.08.2025 Bis 2027 DB-Regio strebt Ausfallquote unter ein Prozent an Im Regionalverkehr will die zuständige Bahn-Tochter die selbst verschuldeten Ausfälle halbieren. Die größte Herausforderung bleibt aber die Infrastruktur – und die liegt nicht in der eigenen Hand. 03.04.2025 Deutsche Bahn Bahn kämpft um Trendwende - Lutz unter Druck Die Bahn gibt ein beklagenswertes Bild ab. Die Züge sind unpünktlich wie nie, und die wirtschaftlichen Ziele verfehlt der Konzern erneut. Für den Bahnchef ist die Kehrtwende ein persönliches Anliegen. 27.03.2025