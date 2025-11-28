Bild

Kreml: Orban trifft Putin heute in Moskau

Diplomatie

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bringt sich gern als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Gespräch. Nun soll er schon wieder nach Moskau reisen - trotz des Angriffskrieges.

vor 43 Minuten

