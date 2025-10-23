Litauen meldet Luftraumverletzung durch russische Flugzeuge

Litauen meldet Luftraumverletzung durch russische Flugzeuge
Luftverkehr

Versehen oder eine weitere Provokation? Erneut fliegen zwei russische Flugzeuge durch den Nato-Luftraum - diesmal in Litauen.

vor 59 Minuten

