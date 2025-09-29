Lufthansa will 4000 Stellen streichen

Lufthansa: Stellenabbau und drohender Streik der Piloten
Lufthansa

Lufthansa: Stellenabbau und drohender Streik der Piloten

Miese Stimmung beim größten Luftverkehrskonzern Europas: Nach Ankündigungen zum Abbau tausender Stellen stehen die Piloten kurz vor einem Streik.

28.09.2025

Lufthansa will viele Jobs in der Verwaltung streichen
Luftverkehr

Lufthansa will viele Jobs in der Verwaltung streichen

Die Lufthansa plant, ein Fünftel der Stellen in der Verwaltung zu streichen. Was das für die Belegschaft bedeutet, dürfte am Montag bekanntwerden.

26.09.2025

Bericht: Lufthansa Airlines streicht 400 Verwaltungsjobs
Luftverkehr

Bericht: Lufthansa Airlines streicht 400 Verwaltungsjobs

Lufthansa ähnelt immer mehr dem VW-Konzern: Während die flinken Töchter gutes Geld verdienen, laufen bei der behäbigen Mutter hohe Verluste auf. Das soll sich ändern.

14.11.2024

Streik führt zu einzelnen Flugausfällen bei Discover
Lufthansa-Tochter

Streik führt zu einzelnen Flugausfällen bei Discover

Im Lufthansa-Konzern wird erneut gestreikt. Bei der jungen Gesellschaft Discover rangeln drei Gewerkschaften um Einfluss, vereinzelt fallen Flüge aus. Passagiere müssen noch durchhalten.

27.08.2024

Verdi ruft nächsten Lufthansa-Warnstreik aus
Tarifkonflikt

Verdi ruft nächsten Lufthansa-Warnstreik aus

Der Warnstreik bei der Technik ist noch nicht vorbei, da ruft die Gewerkschaft Verdi bei der Lufthansa die nächste Gruppe der Bodenbeschäftigten auf. Dieses Mal trifft es die Fracht.

01.03.2024