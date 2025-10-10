Macron ernennt Lecornu erneut zum Premier 10.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Regierungskrise Macron ernennt Lecornu erneut zum Premier Frankreichs Präsident Macron setzt trotz Kritik erneut auf Lecornu als Premier. Kann er das politische Patt im Parlament lösen und den Haushalt rechtzeitig vorlegen? vor 19 Minuten Regierungskrise Frankreich erwartet Macrons Entscheidung zum Premier Lecornu ist raus, das Parlament gespalten. Doch Macron muss liefern. Wen ernennt der Präsident jetzt als neuen Premier - und welche Ausrichtung erhält die künftige Regierung? 09.10.2025 Frankreich Macron ernennt Verteidigungsminister Lecornu zum Premier 09.09.2025 Frankreich Macron ernennt François Bayrou zum Premier 13.12.2024 Macron ernennt Gabriel Attal zum neuen französischen Premier 09.01.2024