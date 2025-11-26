Bild
Kriminalität

Mann soll vier Familienmitglieder getötet haben

In Reutlingen findet eine Pflegerin eine tote Frau. Schnell steht der Verdacht im Raum: Die Frau wurde getötet. Die Ermittlungen der Polizei offenbaren dann die Dimensionen.

vor 54 Minuten

Reutlingen

In Reutlingen soll ein Mann seine Mutter mit einem Messer getötet haben. Die Polizei nahm den 58-Jährigen fest – er befand sich laut Angaben in einem psychischen Ausnahmezustand.

21.08.2025

Polizei ermittelt

Grausiger Fund am Feldrand: In Reutlingen holen noch unbekannte Täter ein Schaf aus einer Herde und töten das Tier. Die Polizei bittet um Hinweise.

13.08.2025

Tötungsdelikt

Zwei Familienmitglieder geraten in einen Streit. Die Auseinandersetzung endet tödlich.

17.07.2025

Unfall

Die sommerlichen Temperaturen locken auch Motorradfahrer auf die Straßen. Für zwei Biker endet die Fahrt im Kreis Reutlingen tödlich. Was ist dort genau passiert?

29.06.2025