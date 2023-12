München (dpa) - Die Politikertochter und Unternehmerin Andrea Tandler muss in der Affäre um Corona-Schutzmasken wegen Steuerhinterziehung für vier Jahre und fünf Monate in Haft. Dieses Urteil verkündete das Landgericht München I am Freitag. Ihr mitangeklagter Geschäftspartner N. wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.