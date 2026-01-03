Bild

Medien: USA greifen Ziele in Venezuela an

USA greifen offensichtlich Ziele in Venezuela an
Konflikte

Über Monate habe die Vereinigten Staaten ihre Militärpräsenz in der Karibik erhöht. Jetzt greift das US-Militär offensichtlich Ziele in Venezuela an. Die Regierung in Caracas gibt sich kämpferisch.

vor 27 Minuten

Venezuela wirft USA militärische Aggression vor

vor 51 Minuten

Kreml fordert friedliche Lösung zwischen USA und Venezuela
Militärischer Druck

Kreml fordert friedliche Lösung zwischen USA und Venezuela

Russland ist ein Verbündeter des venezolanischen Staatschefs Maduro. Doch es ist offen, wie weit Moskau ihn gegen Druck aus Washington verteidigen kann.

02.11.2025

Medien: Pentagon will Kampfflugzeuge nach Puerto Rico senden
US-Militär

Medien: Pentagon will Kampfflugzeuge nach Puerto Rico senden

Die USA setzen in der Karibik verstärkt auf ihr Militär - nach eigenen Angaben, um gegen Drogen vorzugehen. Nun sollen sie laut US-Medien Kampfflugzeuge verlegen.

05.09.2025

Trump verklagt US-Sender CBS News auf Schadenersatz
US-Wahlkampf

Trump verklagt US-Sender CBS News auf Schadenersatz

Der Republikaner wirft dem Sender vor, ein Interview mit Kamala Harris manipuliert zu haben und fordert eine exorbitante Summe Geld. Ist es ein ehrliches Anliegen - oder ein Wahlkampf-Stunt?

31.10.2024