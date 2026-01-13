Bild

Merz rechnet mit baldigem Ende der iranischen Staatsführung

Massenproteste im Iran

Die Proteste im Iran dauern an. Die Zahl der Toten steigt Aktivisten zufolge. Bundeskanzler Merz gibt eine Prognose ab, wie lange sich die Führung des Landes noch halten kann.

vor 6 Minuten

