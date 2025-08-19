Merz: Treffen Putin und Selenskyj binnen zwei Wochen

Trump will schnelles Zweiertreffen von Putin und Selenskyj
Gipfel in Washington

Seit mehr als drei Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den Angreifer Russland. Treffen sich nun der ukrainische Präsident Selenskyj und Kreml-Chef Putin? US-Präsident Trump arbeitet daran.

vor 7 Minuten

Sicherheitsgarantien vor Gipfel in Washington im Fokus
Nach Gipfel in Alaska

Gerade noch saß Trump mit Kremlchef Putin an einem Tisch, nun empfängt er den Staatschef der angegriffenen Ukraine. Selenskyj reist mit einem großen Ziel an - und einer europäischen Mannschaft.

17.08.2025

Trump: Putin und Selenskyj sollen sich treffen

11.08.2025

Selenskyj zufrieden mit Gipfel in London
Ukraine-Spitzentreffen

Nach dem rüden Ende seines Washington-Besuchs fühlt sich Selenskyj nach dem Gipfel in London besänftigt und beruhigt. Er weiß jetzt, dass Europa geschlossen hinter der Ukraine steht.

02.03.2025

Diplomatie

G7-Gipfel: Lula spielt Nicht-Treffen mit Selenskyj herunter

Gab es in Hiroshima Verstimmungen mit Blick auf die gemeinsame Haltung der Industriestaaten zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine? Brasiliens Präsident tut das ab - die Sache sei «ganz einfach».

22.05.2023