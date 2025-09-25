Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen 25.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Ukraine-Krieg Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen Seit Monaten wird über die Nutzung des in der EU-eingefrorenen russischen Milliarden-Vermögens für die Unterstützung der Ukraine diskutiert. Jetzt macht der Kanzler einen konkreten Vorschlag dazu. vor 27 Minuten Die Lage im Überblick Selenskyj fordert Zugriff auf russisches Vermögen im Westen Vor der Sicherheitskonferenz in München erklärt der ukrainische Präsident Selenskyj, wie er dort weitere Hilfen mobilisieren will. «Wir reden von Dutzenden Milliarden», sagt er. 07.02.2025 Eingefrorenes russisches Geld USA: G7 einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine Die G7-Staaten wollen Finanzhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine bereitstellen. Zahlen soll dafür indirekt Russland. Die USA sagen nun: Der Deal steht. 23.10.2024 Eingefrorenes russisches Geld USA: G7 einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine 23.10.2024 Eingefrorenes russisches Geld Durchbruch bei 50-Milliarden-Kredit für Ukraine erwartet Die G7-Staaten wollen Finanzhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine. Zahlen soll indirekt Russland. Der Deal steht fast. 22.10.2024