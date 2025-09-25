Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen
Ukraine-Krieg

Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Seit Monaten wird über die Nutzung des in der EU-eingefrorenen russischen Milliarden-Vermögens für die Unterstützung der Ukraine diskutiert. Jetzt macht der Kanzler einen konkreten Vorschlag dazu.

vor 27 Minuten

Selenskyj fordert Zugriff auf russisches Vermögen im Westen
Die Lage im Überblick

Selenskyj fordert Zugriff auf russisches Vermögen im Westen

Vor der Sicherheitskonferenz in München erklärt der ukrainische Präsident Selenskyj, wie er dort weitere Hilfen mobilisieren will. «Wir reden von Dutzenden Milliarden», sagt er.

07.02.2025

USA: G7 einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine
Eingefrorenes russisches Geld

USA: G7 einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine

Die G7-Staaten wollen Finanzhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine bereitstellen. Zahlen soll dafür indirekt Russland. Die USA sagen nun: Der Deal steht.

23.10.2024

Eingefrorenes russisches Geld

USA: G7 einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine

23.10.2024

Durchbruch bei 50-Milliarden-Kredit für Ukraine erwartet
Eingefrorenes russisches Geld

Durchbruch bei 50-Milliarden-Kredit für Ukraine erwartet

Die G7-Staaten wollen Finanzhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine. Zahlen soll indirekt Russland. Der Deal steht fast.

22.10.2024