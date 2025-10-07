Messerstiche: Neue Bürgermeisterin von Herdecke verletzt

Mann bei Streit durch Messerstiche verletzt
Auseinandersetzung

Mann bei Streit durch Messerstiche verletzt

Ein Streit in einer Darmstädter Wohnung eskaliert. Ein Mann wird durch Messerstiche verletzt.

19.11.2024

Zwei Männer in Fulda durch Messerstiche verletzt
Körperliche Auseinandersetzung

Zwei Männer in Fulda durch Messerstiche verletzt

Mehrere Menschen geraten auf einem Parkplatz in einen Streit. Dann zieht ein Beteiligter ein Messer.

13.10.2024

Jugendlicher durch Messerstiche verletzt
Fulda

Jugendlicher durch Messerstiche verletzt

Ein 17-Jähriger soll auf einen 16 Jahre alten Jugendlichen eingestochen haben. Offenbar ging dem ein Streit zuvor.

23.06.2024

Kriminalität

Jugendliche durch Messerstiche schwer verletzt

Zwei Gruppen geraten in der Mannheimer Innenstadt aneinander. Dann werden zwei Jugendliche durch Messerstiche schwer verletzt - und müssen operiert werden. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

07.05.2023

Kriminalität

44-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt

17.04.2023