Proteste in Madagaskar Militär verkündet Machtübernahme in Madagaskar 14.10.2025

Ähnliche Artikel

Proteste auf Madagaskar Militär übernimmt Macht in Madagaskar Im Inselstaat Madagaskar hat das Militär die Macht übernommen. Kurz zuvor hatten die Abgeordneten der Nationalversammlung ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Rajoelina eingeleitet. vor 1 Stunde

Gewaltsame Proteste Medien: Präsident Madagaskars nach Protesten ausgeflogen Während Proteste und Unruhen in seinem Land andauern, wird Präsident Rajoelina von einer französischen Militärmaschine ausgeflogen. In einer Rede am Abend appelliert er an sein Volk. 13.10.2025

Strom- und Wasserausfälle Jugendproteste in Madagaskar heizen sich weiter auf Tausende protestieren in dem ostafrikanischen Inselstaat gegen Stromausfälle und Armut. Die Entlassung der Regierung reicht den Demonstranten nicht. 30.09.2025

Wahlen Rajoelina in Madagaskar zum Präsidenten wiedergewählt Inmitten von Protesten und Boykottaufrufen sichert sich Andry Rajoelina eine weitere Amtszeit. Die Opposition wirft Rajoelina vor, sich mit illegalen Mitteln an der Macht halten zu wollen. 25.11.2023

Natur Vor 23 Jahren in Madagaskar entdeckter Gecko ist neue Art Sie sind Meister der Tarnung und schwer zu erkennen. Forscher fanden den bizarren Blattschwanzgecko dennoch - vor über 20 Jahren. Doch erst jetzt stellt sich heraus, dass er etwas ganz Besonderes ist. 17.08.2023