Proteste in Madagaskar

Militär verkündet Machtübernahme in Madagaskar

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Militär übernimmt Macht in Madagaskar
Proteste auf Madagaskar

Militär übernimmt Macht in Madagaskar

Im Inselstaat Madagaskar hat das Militär die Macht übernommen. Kurz zuvor hatten die Abgeordneten der Nationalversammlung ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Rajoelina eingeleitet.

vor 1 Stunde

Medien: Präsident Madagaskars nach Protesten ausgeflogen
Gewaltsame Proteste

Medien: Präsident Madagaskars nach Protesten ausgeflogen

Während Proteste und Unruhen in seinem Land andauern, wird Präsident Rajoelina von einer französischen Militärmaschine ausgeflogen. In einer Rede am Abend appelliert er an sein Volk.

13.10.2025

Jugendproteste in Madagaskar heizen sich weiter auf
Strom- und Wasserausfälle

Jugendproteste in Madagaskar heizen sich weiter auf

Tausende protestieren in dem ostafrikanischen Inselstaat gegen Stromausfälle und Armut. Die Entlassung der Regierung reicht den Demonstranten nicht.

30.09.2025

Rajoelina in Madagaskar zum Präsidenten wiedergewählt
Wahlen

Rajoelina in Madagaskar zum Präsidenten wiedergewählt

Inmitten von Protesten und Boykottaufrufen sichert sich Andry Rajoelina eine weitere Amtszeit. Die Opposition wirft Rajoelina vor, sich mit illegalen Mitteln an der Macht halten zu wollen.

25.11.2023

Natur

Vor 23 Jahren in Madagaskar entdeckter Gecko ist neue Art

Sie sind Meister der Tarnung und schwer zu erkennen. Forscher fanden den bizarren Blattschwanzgecko dennoch - vor über 20 Jahren. Doch erst jetzt stellt sich heraus, dass er etwas ganz Besonderes ist.

17.08.2023