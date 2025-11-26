Bild

Brände

Mindestens 36 Tote bei Großbrand in Hongkong

Flammen fressen sich an den Fassaden von 32-stöckigen Wohngebäuden in Hongkong entlang. Dutzende Menschen verlieren dabei ihr Leben. Doch über das Schicksal vieler herrscht noch Unklarheit.

vor 29 Minuten

