Messerangriff in England

Nach Krawallen: Britischer Premier kritisiert rechte Gewalt

Nach dem Messerangriff in der englischen Küstenstadt Southport eskaliert die Lage an mehreren Orten des Landes. Premier Starmer sieht wegen Falschinformationen auch Internetportale in der Pflicht.