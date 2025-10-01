Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen 01.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Bundesanwaltschaft Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen Drei Männer sollen für die Hamas Waffen für Anschläge auf israelische und jüdische Einrichtungen beschafft haben. Das Bundeskriminalamt nimmt sie in Berlin fest. vor 50 Minuten Suche nach Waffendepots Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Hamas-Mitglieder an Vor fast einem Jahr wurden vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin und Rotterdam festgenommen. Nun müssen sie sich womöglich bald vor Gericht verantworten. 25.11.2024 Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Hamas-Mitglieder an 25.11.2024 Terrorismus Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen Hamas-Anschläge auf jüdische Einrichtungen - bisher hat es solche Taten in westlichen Staaten nicht gegeben. Pläne dafür aber wohl schon, so der Verdacht der Bundesanwaltschaft. 14.12.2023 Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen 14.12.2023