Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen
Bundesanwaltschaft

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Drei Männer sollen für die Hamas Waffen für Anschläge auf israelische und jüdische Einrichtungen beschafft haben. Das Bundeskriminalamt nimmt sie in Berlin fest.

vor 50 Minuten

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Hamas-Mitglieder an
Suche nach Waffendepots

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Hamas-Mitglieder an

Vor fast einem Jahr wurden vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin und Rotterdam festgenommen. Nun müssen sie sich womöglich bald vor Gericht verantworten.

25.11.2024

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Hamas-Mitglieder an

25.11.2024

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen
Terrorismus

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Hamas-Anschläge auf jüdische Einrichtungen - bisher hat es solche Taten in westlichen Staaten nicht gegeben. Pläne dafür aber wohl schon, so der Verdacht der Bundesanwaltschaft.

14.12.2023

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

14.12.2023