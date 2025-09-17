Eurovision Song Contest

Nächster ESC-Vorentscheid ohne Raab

Nächster ESC-Vorentscheid ohne Stefan Raab
Die ARD zieht beim deutschen ESC-Vorentscheid künftig wieder allein die Fäden. Statt mehrerer Shows soll es 2026 nur eine große Entscheidung geben. Stefan Raab hat in diesen Plänen keinen Platz.

vor 1 Stunde

Schickt Stefan Raab bald wilde Mittelalter-Rocker zum ESC?
Deutschland sucht einen Beitrag für den Eurovision Song Contest. Die ersten Bewerber sangen nun vor dem neuen ESC-Kapitän Stefan Raab. Die Entscheidungen des «Raabinators» lassen aufhorchen.

15.02.2025

Fast 3.300 Bewerbungen für ESC-Vorentscheid mit Stefan Raab
Stefan Raab ist Jurymitglied für den deutschen ESC-Vorentscheid. Nach Ende der Bewerbungsfrist teilen RTL und die ARD mit, unter den Bewerbern seien auch Künstler mit «beeindruckenden Karrieren».

29.11.2024

Stefan Raab sucht als Juror deutschen ESC-Song
Dank des Entertainers feierte Deutschland beim ESC erfolgreiche Spaß-Auftritte und Lena Meyer-Landruts Sieg. Als Raab abtrat, begann eine lange Pleitenserie. Reißt er das Ruder jetzt wieder herum?

31.10.2024

ESC 2025

Raab beim nächsten Eurovision Song Contest wieder an Bord

29.10.2024