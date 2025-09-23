Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen

Kampfjets und Drohnen

Die Nato wird sich weitere Verletzungen des Luftraums nicht gefallen lassen. Das macht das Verteidigungsbündnis nach den jüngsten Ereignissen noch einmal ganz deutlich. Doch es gibt ein Problem.

vor 49 Minuten

