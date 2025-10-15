Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen

Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen
Sicherheit und Verteidigung

Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen

Deutschland verlegt Eurofighter nach Polen, um die Nato-Ostflanke zu schützen. Zudem soll es Milliardeninvestitionen in Drohnen geben.

vor 1 Stunde

Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum
Ukraine-Krieg

Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum

Kanzler Merz hat das russische Eindringen in den Nato-Luftraum mit Drohnen als «ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa» bezeichnet. Jetzt reagiert die Bundesregierung darauf.

11.09.2025

Drohnen-Abschuss in Polen: Konfliktpotenzial an Ostflanke
Krieg in der Ukraine

Drohnen-Abschuss in Polen: Konfliktpotenzial an Ostflanke

Nach mehrfachen Drohnen-Vorfällen greift Polen durch: Kampfjets zerstören unbemannte Flugobjekte, Flughäfen werden geschlossen. Was bedeutet das für die Sicherheit an der Nato-Grenze?

10.09.2025

Deutschland verlegt fünf Kampfflugzeuge nach Polen
Verteidigung

Deutschland verlegt fünf Kampfflugzeuge nach Polen

Die Kampfjets vom Typ Eurofighter sollen die polnischen Streitkräfte bei der Überwachung des Luftraums unterstützen. Geplant ist ein Einsatz von mehreren Wochen.

04.08.2025

Verteidigung

Pistorius bei Militärmanöver an der Nato-Ostflanke

Rund 1000 Bundeswehrsoldaten üben in Litauen die Verteidigung der Nato-Ostflanke. Der Verteidigungsminister schaut sich das heute an. Bei seinem Besuch dürfte es aber auch um die Lage in Russland gehen.

26.06.2023