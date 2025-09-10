Krieg in der Ukraine

Polens Regierungschef: Zerstörte Drohnen sind aus Russland

Polens Armee schießt mehrere Drohnen ab. Regierungschef Tusk warnt vor Panik – spricht aber von einer «Provokation im großen Maßstab».

vor 37 Minuten

