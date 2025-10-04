Polizei: Drohnen über Flughafen München gesichtet

Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Luftfahrt

Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.

vor 1 Stunde

Flughafen München stellt wegen möglicher Drohnen Betrieb ein
Flugverkehr

Wieder wird der Flugverkehr in München eingestellt. Noch ist unklar, ob tatsächlich erneut Drohnen gesichtet wurden.

03.10.2025

Drohnensichtungen in München: Was wir wissen und was nicht
Störung im Luftverkehr

Nachdem Menschen von Drohnensichtungen berichten, kommt es am Flughafen München in der Nacht zu Flugausfällen - 3.000 Passagiere sind betroffen. Am Morgen geht der Betrieb weiter.

03.10.2025

Drohnensichtungen bei Militärbasen in Dänemark und Norwegen
Nato-Länder

Erneut sorgt eine Drohnensichtung über einem dänischen Flugfeld für die Sperrung des Luftraums über dem betroffenen Gebiet - und auch in Norwegen werden Drohnen gesichtet. Noch sind viele Frage offen.

27.09.2025

«Hybrider Angriff» mit Drohnen auf dänische Flughäfen
Nato-Land Dänemark

Erneut werden über dänischen Flughäfen Drohnen gesichtet. Die Ermittler schließen einen Zufall aus, die Regierungschefin wendet sich an die Nato. Was ist über die Hintergründe bekannt?

25.09.2025