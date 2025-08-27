Kriminalität Polizei geht von Einzeltäter bei Schüssen an US-Schule aus 27.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriminalität Polizei bestätigt: Zehn Tote nach Schüssen an Schule in Graz 10.06.2025 Kriminalität Medien: Mehrere Tote nach Schüssen an Schule in Graz 10.06.2025 Etwa zehn Tote nach Schüssen an schwedischer Schule 04.02.2025 Baden-Württemberg Nach tödlichen Schüssen an Schule - Anklage erhoben Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Offenburg im November sind die Ermittlungen abgeschlossen: Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen den 15-Jährigen mutmaßlichen Täter erhoben. 09.02.2024 Staatsfernsehen: Acht Tote nach Schüssen an Belgrader Schule 03.05.2023