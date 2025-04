Vancouver (dpa) - Die Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge auf einem Straßenfest in Kanada hat mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man bestätigen, dass neun Menschen gestorben seien, nachdem ein Mann auf dem Festival in die Menge gefahren sei, schrieb die Polizei Vancouver in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) auf der Plattform X.