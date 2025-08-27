Kriminalität

Polizei: Zwei Kinder durch Schüsse an Schule in USA getötet

Getötet aus Hass? Nach Schüssen in Kirche ist Motiv unklar

Tödliche Schüsse während eines Schulgottesdienstes lösen in den USA Entsetzen aus. Das FBI prüft einen möglichen Terrorhintergrund. Hat der Schütze aus Hass gehandelt?

vor 7 Minuten

FBI prüft Schüsse an Schule als möglichen Terrorakt

27.08.2025

Trump setzt Flaggen auf halbmast nach Schüssen auf Kinder
Trump setzt Flaggen auf halbmast nach Schüssen auf Kinder

Als Reaktion auf die tödlichen Schüsse in einer Kirche an einer Schule in Minneapolis werden die Flaggen am Weißen Haus und an US-Einrichtungen weltweit auf halbmast gesenkt.

27.08.2025

Todesschüsse auf Kinder während Schulgottesdienst in den USA
Todesschüsse auf Kinder während Schulgottesdienst in den USA

In Minnesota schießt ein Mann zum Schulstart nach den Ferien auf Kinder im Umfeld einer Schule - zwei sterben. Er griff sie im Gottesdienst an.

27.08.2025

Schüsse an Schule in Wisconsin: 15-Jährige unter Verdacht
Schüsse an Schule in Wisconsin: 15-Jährige unter Verdacht

Wegen der laxen Regeln und schieren Menge haben selbst Kinder und Jugendliche in den USA häufig einfachen Zugang zu Schusswaffen. Schon wieder wird eine Schule zum Tatort.

17.12.2024