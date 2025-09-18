Nahverkehr Preis des Deutschlandtickets soll 2026 auf 63 Euro steigen 18.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Nahverkehr Preis des Deutschlandtickets soll 2026 auf 63 Euro steigen Erneut wird das Deutschlandticket teurer. Hintergrund ist ein Finanzstreit zwischen Bund und Ländern. Die Folgen bekommen nun die Kunden zu spüren. vor 42 Minuten Nahverkehr Beim Deutschlandticket droht Preiserhöhung auf 64 Euro Die Kosten des Deutschlandtickets sind ein Dauerstreitpunkt zwischen Bund und Ländern. Nun geht die Suche nach einem Kompromiss weiter. Was sich dabei abzeichnet, dürfte viele Menschen nicht freuen. 16.09.2025 Verkehrsministerkonferenz Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 bleibt offen Alle wollen das Deutschlandticket - doch die Mehrkosten tragen will niemand. Für die Fahrgäste geht die Unsicherheit um die Zukunft des Abos vorerst weiter. 27.06.2025 Regional- und Nahverkehr Deutschlandticket: Preis steigt 2025 von 49 auf 58 Euro Das Deutschlandticket wird ab 2025 teurer. Dadurch soll das Modell langfristig gesichert werden - dafür fehlen derzeit aber noch finanzielle Zusagen des Bundes. 23.09.2024 Verkehr Bald Klarheit über Preis des Deutschlandtickets möglich 49 Euro im Monat kostet das Deutschlandticket. Doch wie lange noch? Das ist die große Frage. Denn die Regierungschefs der Länder und der Kanzler hatten Finanzvorgaben gemacht. 14.01.2024