Nahverkehr

Preis des Deutschlandtickets soll 2026 auf 63 Euro steigen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Preis des Deutschlandtickets soll 2026 auf 63 Euro steigen
Nahverkehr

Preis des Deutschlandtickets soll 2026 auf 63 Euro steigen

Erneut wird das Deutschlandticket teurer. Hintergrund ist ein Finanzstreit zwischen Bund und Ländern. Die Folgen bekommen nun die Kunden zu spüren.

vor 42 Minuten

Beim Deutschlandticket droht Preiserhöhung auf 64 Euro
Nahverkehr

Beim Deutschlandticket droht Preiserhöhung auf 64 Euro

Die Kosten des Deutschlandtickets sind ein Dauerstreitpunkt zwischen Bund und Ländern. Nun geht die Suche nach einem Kompromiss weiter. Was sich dabei abzeichnet, dürfte viele Menschen nicht freuen.

16.09.2025

Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 bleibt offen
Verkehrsministerkonferenz

Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2026 bleibt offen

Alle wollen das Deutschlandticket - doch die Mehrkosten tragen will niemand. Für die Fahrgäste geht die Unsicherheit um die Zukunft des Abos vorerst weiter.

27.06.2025

Deutschlandticket: Preis steigt 2025 von 49 auf 58 Euro
Regional- und Nahverkehr

Deutschlandticket: Preis steigt 2025 von 49 auf 58 Euro

Das Deutschlandticket wird ab 2025 teurer. Dadurch soll das Modell langfristig gesichert werden - dafür fehlen derzeit aber noch finanzielle Zusagen des Bundes.

23.09.2024

Bald Klarheit über Preis des Deutschlandtickets möglich
Verkehr

Bald Klarheit über Preis des Deutschlandtickets möglich

49 Euro im Monat kostet das Deutschlandticket. Doch wie lange noch? Das ist die große Frage. Denn die Regierungschefs der Länder und der Kanzler hatten Finanzvorgaben gemacht.

14.01.2024